В Омске взыщут 100 тысяч рублей с хозяина аттракциона «Колесо обозрения»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Октябрьского района постановил взыскать с омского владельца аттракциона «Колесо обозрения» компенсации морального вреда и денежных средств, затраченных на лечение. Сумму в размере 101 тысячи рублей получит жительница Омска, которая сломала ребро, катаясь на аттракционе.

Неприятностью закончилось посещение омички одного из городских парков в минувшие новогодние праздники. При выходе из аттракциона «Колесо обозрения», женщина упала, получив повреждения в виде перелома ребер. Травма оказалась настолько серьезной, что омичке пришлось длительное время находиться на лечении. Сотрудником прокуратуры был доказан факт несоблюдения собственником аттракциона требований безопасности. Октябрьский районный суд города Омска согласился с позицией прокуратуры и постановил взыскать с владельца аттракциона 101 тысяч рублей в пользу пострадавшей омички.

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