Омское СУ СК возбудило дело о гибели подростка на мопеде

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело в рамках части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, 20 июня в больнице скончался 15-летний участник ДТП.
Трагедия произошла Саргатского района около 16:50. По версии следствия, в селе Андреевка несовершеннолетний без водительских прав ехал на мопеде «Альфа» по дороге местного значения. Столкнувшись с легковушкой, юноша получил смертельные травмы.
Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.
Ранее мы писали, что за сутки в регионе двое человек травмировались в ДТП.
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