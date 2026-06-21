Омское СУ СК возбудило дело о гибели подростка на мопеде

Фото: СУ СК России по Омксой области

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело в рамках части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, 20 июня в больнице скончался 15-летний участник ДТП.

Трагедия произошла Саргатского района около 16:50. По версии следствия, в селе Андреевка несовершеннолетний без водительских прав ехал на мопеде «Альфа» по дороге местного значения. Столкнувшись с легковушкой, юноша получил смертельные травмы.

Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что за сутки в регионе двое человек травмировались в ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Омской области зверски расправился со знакомой и ждет суда

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru