Столкновение двухколесника с легковой машиной оказалось смертельным. Фото: УМВД России по Омской области

Около 17 часов накануне, 20 июня, двое детей попали в смертельную аварию. Они направлялись на мопеде в сторону лагеря «Березовая роща» от села Андреевка. О ДТП на втором км дороги в Саргатском районе рассказали в полиции.

С двухколесником столкнулась «Тойота Авенсис» под управлением 59-летнего мужчины. «Альфу» же вел 15-летний юноша, который скончался в больнице от полученных повреждений. Его пассажир — подросток 2010 года рождения — с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

После удара легковушка слетел в кювет. Водитель иномарки не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход разбирательств взяла на контроль прокуратура.

Надзорное ведомство поделилось оперативными кадрами с места ЧП.

Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Ранее мы сообщили, что в зоне проведения СВО погиб боец из Усть-Заостровки.

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