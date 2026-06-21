Прокуратура Омской области начала проверку водоснабжения в Таре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Таре приостановили водоснабжение из-за поломки насосного оборудования на станции. По факту случившегося начала проверку прокуратура. Об этом ведомство сообщило 21 июня.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти региона передали во временное пользование резервный насос от «Омскводоканала» в «РТЦ ЖКХ», выделили деньги на ремонт трех скважин в поселениях и закупку нового оборудования. Для местного населения организовали подвоз ресурса.

В надзорном органе добавили, что по итогам разбирательств при наличии оснований примут меры реагирования. Для сбора информации 21 и 22 июня с 9:00 до 18:00 работает горячая линия по телефону 8 (908) 109-3638. Кроме того, завтра, в понедельник, с 14:00 до 18:00 в администрации округа организуют мобильную приемную граждан.

Напомним, ранее мы писали, что в Таре в жару перешли на почасовую подачу воды.

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