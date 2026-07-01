Ловкость, реакция и азарт: ОНПЗ открыл для омичей новый спортивный досуг

Фото: Борис Ваньков

Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» поддержал новый спортивный турнир, объединивший 100 жителей города. Соревнования по аэро- и настольному хоккею, организованные Федерацией хоккея Омской области, доказали, что для активного образа жизни не обязательно выходить на лед. Настольный хоккей развивает ловкость, координацию и молниеносную реакцию, вовлекая в игру людей без ограничений по возрасту и физической подготовке.

«Для многих настольный хоккей ассоциируется с детством, но на самом деле это полноценный вид спорта. Игра требует собранности и вызывает искренний азарт. Благодаря поддержке Омского НПЗ мы сделали проект „Хоккей для всех“ более открытым и многогранным», — подчеркнул президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.

В этом сезоне движение заметно расширилось: география проекта выросла, а в соревнованиях впервые приняли участие слабовидящие дети. Всего за время существования проект охватил более 10 тысяч участников, дав мощный толчок развитию дворового хоккея.

Генеральный директор ОНПЗ Кирилл Морозов рассказал, что среди сотрудников предприятия хоккей также популярен и они с удовольствием в свободное время выходят на лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству графитированных электродов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru