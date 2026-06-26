«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству графитированных электродов

Фото: Борис Ваньков

В рамках масштабной инвестиционной программы «Газпром нефти» в Омске начнется строительство завода по производству графитированных электродов. Предприятие будет интегрировано в единую производственную цепочку с Омским НПЗ и обеспечит независимость российской металлургии от импортных поставок. Об этом заявил на годовом собрании акционеров председатель правления компании Александр Дюков.

«На текущий момент «Газпром нефть» продолжает инвестирование и развитие в регионах деятельности - в Западной и Восточной Сибири, на Ямале. Если говорить о переработке нефти, то мы начали реализацию нового проекта - строительство в Омске завода графитированных электродов», — подчеркнул Александр Дюков.

Новое производство, которое будет вестись под брендом «Газпромнефть – Графитек», имеет стратегическое значение. Завод будет выпускать сверхмощные электроды, необходимые для выплавки высокосортной электростали. Это позволит существенно снизить зависимость отечественной металлургической отрасли от иностранных поставщиков, так как в настоящее время большая часть этой продукции импортируется.

Сырьем для производства обеспечит Омский нефтеперерабатывающий завод, что создаст замкнутый цикл и повысит эффективность логистики. Предприятие будет расположено в Особой экономической зоне «Авангард», формируя единый промышленный кластер «Газпром нефти» в Омской области.

Компания «Газпром нефть» также сообщила, что в 2025 году инвестировала свыше 200 млрд рублей в крупные проекты добычи и переработки нефти, а также производства высокотехнологичной продукции.

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