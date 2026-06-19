На пляжах Омска нашли возбудителей токсокароза и кишечную палочку

Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Едином реестре проверок появились данные о результатах обследований воды и песка на омских пляжах «Центральный-2» и «Кировский», проведенных специалистами регионального Роспотребнадзора. Данные неутешительны. В песке нашли возбудителей токсокароза, а в воде кишечную палочку.

Так, яйца круглых червей Toxocara canis, вызывающие у людей токсокароз, были обнаружены в песке пляжей «Центральный-2» и «Кировский». Одним из «хозяев» червей являются животные, черви могли попасть в песок вместе с испражнениями. В организме человека из яиц паразита выводятся личинки, которые вместе с кровотоком разносятся по всему организму и оседают во внутренних органах.

В воде пляжа в Центральном округе помимо этого была обнаружена кишечная палочка. Общая концентрация бактерий в воде превысила норму в несколько раз.

По итогам обследования Роспотребнадзор выдал предписание об устранении нарушений Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города именно эта организация несет ответственность за эксплуатацию и содержание пляжей.

Отметим, что официально купаться на омских пляжах нельзя уже много лет вода не соответствует нормативам. Однако УДХБ каждый год готовит территории к пляжному сезону и обновляет песок.

Ранее КП-Омск сообщала, что недострой в омском Парке Победы изъяли у застройщика за 1,2 млн рублей

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