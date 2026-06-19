Недострой в омском Парке Победы изъяли у застройщика за 1,2 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По суду у компании-застройщика была изъята недостроенная гостиница в Парке Победы в Омске. Готовность объекта составляет 10%. Объект кадастровой стоимостью 1,2 млн рублей продадут с торгов за нарушение Земельного кодекса РФ. Решение суда размещено в системе «Электронное правосудие».

Участок площадью более 13,57 гектара в районе улицы Суворова изначально передали в аренду под строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса. Действия сторон регулируются федеральным и региональным законодательством в сфере земельных отношений. Позднее права на землю перешли к другой организации, однако строительство так и не было завершено. Договор аренды неоднократно расторгали и возобновляли по решению суда, но возведение объекта не возобновляли из-за неуплаты.

Городские власти в одностороннем порядке отказались от исполнения договора из-за задолженности по арендной плате и обратились в суд с требованием изъять недострой. Первоначально судебные инстанции отказывали в удовлетворении иска, однако вышестоящий суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение. В итоге суд встал на сторону ведомства.

Перед выставлением объекта на торги необходимо определить его рыночную стоимость. Местные жители и омичи смогут узнать о результатах аукциона и появлении нового инвестора на территории Парка Победы из официальных источников, что даст шанс на завершение долгостроя и благоустройство прилегающей территории.

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