Россельхознадзор лишил права продажи молочной продукции омские предприятия

Ведомство аннулировало сертификаты на товар Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор аннулировал и приостановил двадцать пять деклараций омских производителей мяса и молочной продукции. Причиной санкций стали серьезные нарушения требований технического регламента и санитарно-эпидемиологических норм.

В пробах творога, сливочного масла, кефира и ряженки сельскохозяйственного производственного кооператива обнаружены бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, а также ненормальное содержание молочнокислых микроорганизмов. В сыре мягком «Адыгейский» индивидуального предпринимателя из Калачинска выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу. Общество с ограниченной ответственностью оформило документы на полуфабрикаты из мяса птицы без проведения всех обязательных лабораторных испытаний.

Производители не могут реализовывать эту продукцию до полного устранения нарушений и повторного подтверждения качества.

Подобные меры направлены на защиту здоровья местных жителей и граждан от некачественных продуктов питания. Омичам рекомендуется обращать внимание на сроки годности и условия хранения молочной продукции, а также приобретать товары только в проверенных торговых точках, где соблюдаются требования санитарного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В продуктах для омских школ и больниц надзор нашел сальмонеллу и фальсификат

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru