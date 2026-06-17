В продуктах для омских школ и больниц надзор нашел сальмонеллу и фальсификат

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Управление Россельхознадзор по Омской области подвело итоги мониторинга качества продуктов животного происхождения для больниц, школ и интернатов в первой половине 2026 года. Согласно им, в продукции разных производителей было много недостатков, в том числе критичных.

Лабораторные исследования показали, что из 77 отобранных проб 17 (22%) не соответствовали требованиям нормативов.

В молочной продукции, в том числе масле, твороге, кефире и сыре, надзор выявил несоответствие жирно кислотного состава тому, что было заявлено на упаковке.

В сметане АО «Золотые луга» было обнаружено превышение по показателю «дрожжи», что является признаком нарушения технологии производства и хранения. В мясной продукции, в том числе тефтелях, котлетах и печени, были обнаружены ДНК курицы и свиньи вместо заявленной говядины. Это касалось товаров от ИП Кужелев Е.Т. и ООО «ЕвроСмарт».

В фарше, куриной грудке, тушке цыпленка бройлера и печени ведомство выявило возбудителей сальмонеллеза и листериоза (тут проштрафились производители в лице ООО «7 я», ИП Шаркова Н.Д., АО «Куриное царство» и других).

По итогам проверки ведомство аннулировало производственные сертификаты в ФГИС «Меркурий», а производителям объявило предостережения. Было приостановлено и признано недействительным действие деклараций о соответствии. Материалы о шести производителях из других регионов были направлены в территориальные управления Россельхознадзора.

Всего за полгода было для таких проверок отобрано 252 пробы продуктов животного происхождения и кормов, из них выявлено 43 несоответствия (17%).

Ранее мы писали, что в Омской области выявлено почти четверть миллиона тонн зерна с недостоверными декларациями.

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