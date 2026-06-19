Подрядчика ремонта омского моста у Телецентра наказала транспортная прокуратура

Подрядчика ремонта моста 60-летия ВЛКСМ у Телемоста наказали за отсутствие судоходных знаков. Факт нарушения зафиксировала Омская транспортная прокуратура.
Подробности сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Как показала проведенная проверка, на судоходных пролетах моста подрядчик не установил навигационные знаки и сигнальные щиты, обозначающие судовой ход. Также там были не указаны габариты судов, которые могут пройти под мостом.
Прокуратура внесла подрядчику представление, и нарушения были устранены. Однако это не спасло ООО «СтройТраст» от административной ответственности по статье за нарушение правил содержания установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других технических сооружениях.
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