Подрядчика ремонта омского моста у Телецентра наказала транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Подрядчика ремонта моста 60-летия ВЛКСМ у Телемоста наказали за отсутствие судоходных знаков. Факт нарушения зафиксировала Омская транспортная прокуратура.

Подробности сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Как показала проведенная проверка, на судоходных пролетах моста подрядчик не установил навигационные знаки и сигнальные щиты, обозначающие судовой ход. Также там были не указаны габариты судов, которые могут пройти под мостом.

Прокуратура внесла подрядчику представление, и нарушения были устранены. Однако это не спасло ООО «СтройТраст» от административной ответственности по статье за нарушение правил содержания установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других технических сооружениях.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области 16-летний подросток утонул в Иртыше в метре от берега

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