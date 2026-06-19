В Омской области 16-летний подросток утонул в Иртыше в метре от берега

Место трагедии. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Большереченском районе накануне вечером произошла трагедия. 16-летний подросток зашел в Иртыш всего лишь на метр от берега и начал тонуть. Компания подростков, находившихся рядом пыталась спасти парня, но безуспешно. Прокуратуре инициировала проверку по факту случившегося.

Прокуратура Большереченского района Омской области начала проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах. По предварительным данным, накануне вечером компания сверстников находилась на необорудованном для купания берегу реки вблизи села Красный Яр. Мальчик, не умеющий хорошо плавать, зашел в воду и на расстоянии около одного метра от берега начал тонуть. Приятель попытался спасти товарища, однако усилия не увенчались успехом.

Следственными органами по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по организации безопасного отдыха на водных объектах. При наличии оснований прокуроры примут меры реагирования.

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