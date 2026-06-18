Трагедия на почве алкоголя: омич зарезал знакомую и пошел под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области передали в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Таврического района. Мужчине инкриминируют особо тяжкое преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.

По версии следствия, роковые события развернулись в марте этого года. Злоумышленник и его 35-летняя знакомая совместно распивали спиртные напитки в ее квартире. В какой-то момент на почве алкоголя между ними вспыхнула ссора, и именно она подтолкнула мужчину к агрессивным действиям. Как установлено в ходе расследования, фигурант схватил нож и нанес женщине не менее восьми ударов, прицельно в область шеи. От полученных ранений пострадавшая потеряла много крови, и, хотя прибывшие медики пытались спасти ее жизнь, она скончалась прямо в автомобиле скорой помощи, по пути в лечебное учреждение.

Следствие оперативно отреагировало на случившееся: по ходатайству следователей суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. На протяжении всего расследования сотрудники СКР собирали и закрепляли доказательства — были проведены допросы, очные ставки, судебно-медицинские экспертизы и другие необходимые процедуры, позволившие воссоздать полную картину произошедшего. Собранной доказательной базы оказалось достаточно, чтобы предъявить мужчине окончательное обвинение.

В настоящий момент расследование полностью завершено, а утвержденное обвинительное заключение вместе с материалами дела направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее КП-Омск сообщала, что за «смешное» видео со свастикой омич получил 20 часов обязательных работ

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