За «смешное» видео со свастикой омич получил 20 часов обязательных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23-летний житель Омска решил развлечь подписчиков своей страницы во «ВКонтакте», выложив ролик с нацистской атрибутикой. Однако шутка не прошла незамеченной — на молодого человека обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму, и теперь суд назначил ему административное наказание за публичную демонстрацию запрещенной символики. Подробностями поделились в пресс-службе судов Омской области.

Административное дело рассмотрел Ленинский районный суд Омска. Поводом послужил мониторинг социальных сетей, который провели полицейские из ЦПЭ УМВД. В ходе проверки они обнаружили, что молодой человек разместил на своей открытой странице видеозапись, содержащую изображение свастики — одного из главных символов нацистской идеологии, публичное использование которого в России запрещено федеральным законодательством.

На заседании фигурант полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Свое объяснение он сформулировал весьма прозаично: по словам омича, он разместил тот самый ролик лишь потому, что он показался ему забавным. Возможно, молодой человек не придал значения такому контенту, но закон оказался строг — незнание или легкомысленное отношение к правилам не освобождают от ответственности.

Судья, изучив материалы дела и приняв во внимание признание вины, назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. При этом конфискация каких-либо предметов или материалов не применялась. На данный момент постановление еще не вступило в законную силу, а значит, у сторон есть право на его обжалование.

В суде также напомнили о последствиях, которые ждут нарушителя, если он попытается уклониться от отбывания обязательных работ. За это предусмотрен серьезный штраф — от 150 до 300 тысяч рублей — либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее КП-Омск сообщала, что на 20 лет могут посадить омичку, попавшуюся на сбыте наркотиков

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