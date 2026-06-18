На 20 лет могут посадить омичку, попавшуюся на сбыте наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и направила в Кировский районный суд Омска дело 39-летней омички. Ей инкриминируется покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Согласно материалам следствия, женщина являлась участницей группы, занимавшейся бесконтактной продажей запрещенных веществ через интернет с использованием тайников-закладок.

Деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у нее изъято более 150 граммов наркотиков, а в жилом помещении обнаружено еще свыше 1 килограмма запрещенного вещества другого вида.

Обвиняемая признала вину в части предъявленных эпизодов.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд Омска. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее КП-Омск сообщала, что три человека пострадали в ДТП за сутки в Омской области

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