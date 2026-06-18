Три человека пострадали в ДТП за сутки в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки в Омской области на дорогах случились три ДТП с пострадавшими, сообщили региональная ГАИ. В них получили травмы три человека.

В ходе надзора инспекторы возбудили 573 административных дела за нарушения ПДД, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования 14. Пешеходы за сутки нарушили ПДД 55 раз, нарушений правил перевозки детей было 22. Дел за проезд на красный сигнал светофора инспекторы возбудили два. Нарушение правил проезда пешеходных переходов фиксировалось 15 раз.

Ранее мы писали, что в Омске школьник на велосипеде нарушил ПДД и был сбит машиной.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru