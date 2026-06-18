Омский кларнетист получит 240 тысяч рублей от Правительства России

Фото: пресс-служба АУК «Омская филармония»

Концертмейстер группы кларнетов Омской филармонии Вадим Стеганцев в течение года получит дополнительные 240 тысяч рублей. Данная сумма, являющаяся стипендией от Правительства Российской Федерации, будет выплачиваться в размере 20 тысяч рублей помесячно.

«Концертмейстер группы кларнетов Омской филармонии Вадим Стеганцев удостоен стипендии Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства 2026 года. Кандидатура талантливого исполнителя прошла конкурсный отбор комиссии Союза концертных организаций России, подтвердив его высокий профессиональный статус и значимость творческих достижений», — сообщает пресс-служба АУК «Омская филармония».

В филармонии уточнили, что Вадим Стеганцев является артистом высшей категории, и играет ключевую роль в группе деревянных духовых инструментов. Он является членом художественного совета Омского академического симфонического оркестра и одновременно выступает в качестве солиста духового оркестра. Также отмечается, что талантливый омский кларнетист успешно выступал на совместных концертах с такими мастерами, как Денис Мацуев, Борис Андрианов и Сергей Крылов

Добавим, что данная стипендия ежегодно вручается творчески одаренным россиянам возраста до 35 лет, которые непосредственно участвуют в создании произведений литературы, искусства и кинематографии. Годовая финансовая поддержка молодых деятелей искусств предусматривает реализацию конкретных творческих проектов стипендиата.

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