В Омской области штурмом брали пенсионера, стрелявшего из карабина по односельчанам

Дом стреляющего из карабина 63-летнего сельчанина пришлось брать штурмом подразделению спецназа Росгвардии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Громкая стрельба напугала вчерашним вечером жителей села Большие Уки. Виновником переполоха стал 63-летний местный житель, устроивший огнестрельную «вендетту» своим соседям, с которыми он находился в затяжной ссоре.

16 июня, около 22:00 часов, жители небольшого села в Омской области под названием Большие Уки, были встревожены громкой стрельбой. После звонков в полицию, местные правоохранители прибыли к эпицентру переполоха, в один из дворов, где проживал пожилой сельчанин. Мужчина не был рад появлению полиции, и свое неудовольствие выразил выстрелом через закрытую дверь в направлении приехавших стражей порядка. После этого, пенсионер опять вышел на улицу и вновь стал палить из карабина по окнам соседского дома.

Тот самый «боевой» пенсионер, устроивший большой переполох в маленьком омском селе. Фото: скриншот с видео МАХ-канала Управление МВД России по Омской области

Дальше события развивались словно по сценарию киношного боевика. По тревоге к дому стрелка прибыл весь личный состав местного отделения полиции. Территорию вокруг опасного дома оцепили, а боевой дедушка отказался сдаваться и занял оборону в своем доме. На подмогу местным полицейским прибыло специально подразделение Управления Росгвардии по Омской области, которое осуществило штурм дома стрелка. В процессе операции никто не пострадал, а стрелявший мужчина был задержан. При обыске его дома были изъяты ружье и карабин.

Предварительно установлено, что причиной агрессивного поведения задержанного стал его затяжной конфликт с соседями. В данный момент «боевой» пенсионер водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что причиной агрессивного поведения задержанного стал его затяжной конфликт с соседями. Все собранные материалы будут переданы в СУ СК России по Омской области для принятия процессуального решения.

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