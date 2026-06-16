Мойщик автомобилей из Омска лишился 150 тысяч рублей при попытке заказать путану

Аморальное желание пообщаться с блудницей обошлось молодому омичу в большую сумму. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция расследует обстоятельства мошенничества, в котором пострадал 24-летний работник омской автомойки. Молодой человек решил заказать в интернете секс-работницу, но по итогу общения с администратором сайта, лишился 150 тысяч рублей.

Попытка организовать свой досуг в обществе «ночной бабочки» дорого обошлась молодому сотруднику одной из омских автомоек. Омич нашел в интернете нелегальный сайт, обещавший незабываемую ночь с представительницами древнейшей специальности, и оставил заявку. Мужчине перезвонила девушка, представившаяся администратором, и попросила ловеласа внести предоплату — 3000 рублей. После выполнения условия, омичу снова позвонила администратор и потребовала внести «страховой депозит» еще на 15 000 рублей — эту сумму мужчине обещали вернуть сразу после оказания услуги.

Затем схема мошенничества приобрела «технический» оттенок: мойщику автомобилей вновь позвонил уже новый сотрудник сайта, который угрожающе поведал о сбое сайта по вине омича. Теперь молодому человеку предстояло компенсировать финансовые убытки организации. Напуганный ловелас перевел по указанию неизвестного все свои сбережения, а также взятые заемные средства. Итог обещанной на сайте «незабываемой ночи» действительно стал незабываемым для омского мойщика автомобилей — он так и не увидел путаны, но лишился 150 тысяч рублей, часть из которых он теперь должен кредитной организации.

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