В импортных персиках, ехавших в Омскую область, нашли восточную плодожорку

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в ходе проверки поступившей из Узбекистана плодоовощной продукции выявили опасного насекомого-вредителя — восточную плодожорку. Инцидент произошел 4 июня при досмотре партии свежих персиков общим весом более трех тонн.

Отобранные образцы направили в лабораторию, где экспертиза подтвердила наличие гусеницы восточной плодожорки (Grapholita molesta). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов государств — членов ЕАЭС, и его обнаружение требует принятия безотлагательных мер. В соответствии с фитосанитарным законодательством груз был направлен на фумигацию — процедуру обеззараживания, предназначенную для уничтожения личинок и взрослых особей. После обработки лабораторный контроль провели повторно: результаты показали отсутствие насекомых, и партия получила разрешение на ввоз.

Восточная плодожорка считается одним из серьезных вредителей плодовых культур. Ее гусеницы проникают внутрь плодов яблони, груши, персика, абрикоса, сливы и других растений, вызывая преждевременное пожелтение, загнивание и потерю товарного вида. В случае массового распространения насекомое способно снизить урожайность садов и ухудшить качество фруктов при хранении и перевозке.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года управлением зафиксировано уже 69 случаев заражения подкарантинной продукции различными карантинными организмами, однако выявление восточной плодожорки стало первым подобным эпизодом в этом сезоне. Нарушений при оформлении сопроводительных документов на данную партию не выявлено, все необходимые процедуры проведены в установленном порядке.

Ранее КП-Омск сообщала, что на 55% в омском райцентре решилась проблема водной блокады

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru