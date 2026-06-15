На 55% в омском райцентре решилась проблема водной блокады

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Исилькуле после отключений холодной воды местный поставщик смог наполнить свои резервуары уже на 55%. Об этом 15 июня сообщило областное правительство.

Изначально проблема появилась из-за перепадов напряжения, вызванных грозой. Они повлекли остановку двух насосных станций. В итоге не удалось наполнить резервуары с водой.

Позже давление на сетях ресурсоснабжающая компания нормализовала, вода уже подается в резервуары. Областные власти уточнили, что 16 июня вода пойдет и в отдаленные села и деревни района.

Сейчас в Исилькуль продолжается подвоз воды. Его выполняют шесть машин. Актуальный график подвоза воды местные жители могут найти на официальных страницах администрации района в соцсетях и мессенджере «Макс».

«Магистральный водопровод капитально не ремонтировался более 30 лет. В региональном минэнерго планируют включить участок в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» либо ремонтировать за счет привлечения казначейских инфраструктурных кредитов, — пояснила пресс-служба правительства.

Ранее мы писали, что «Омскоблводопровод» назвал здешним абонентам срок отключения воды в еще четыре дня.

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