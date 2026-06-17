Из Омска в Китай вывезли с начала года более 13 тысяч тонн кормов и добавок

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщила о значительном увеличении в этом году экспорта из региона кормов и кормовых добавок в Китайскую Народную Республику. По состоянию на 15 июня, железнодорожным и автомобильным транспортом из Омской направлено в КНР 13 260 тонн рапсового жмыха и яиц солоноводного рачка артемии.

Омские предприниматели, специализирующиеся на выращивании рапсового жмыха и добычи из омских озер яиц солоноводного рачка артемии, значительно увеличили экспорт продукции. Основным покупателем перечисленного стал Китай. В омском Россельхознадзоре отмечают, что за аналогичный период 2025 года, из Омской области была экспортирована всего 581 тонна кормов и кормовых добавок, из которых 561 тонна рапсового жмыха в Китай и 20 тонн цист артемии. Причем, яйца солоноводного рачка отправлялись из Омской области только в три страны: Германию, Эквадор и Мексику.

В этом году резко поменялся объем поставок и география продажи. Главным покупателем кормов и кормовых добавок стал Китай. Так, поставки рапсового жмыха в эту страну в 2026 году превысили прошлогодний показатель в 23,6 раза, а общий объем экспорта кормов в Китай — в 22,8 раза. Тоже самое случилось и с цистами артемии: если в 2025 году они направлялись в страны Европы и Латинской Америки, то в текущем году основным импортером стали китайские фирмы, закупившие у омских предпринимателей 40 тонн кормовой этой добавкой.

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