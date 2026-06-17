Александр Шлеменко: «В своем поединке в Омске я планирую работать жестко»

Фото: Станислав Синявский

В Омске на Зеленом острове 16 июня прошла открытая тренировка бойцов грядущего турнира по смешанным единоборствам «АСА 204» (12+). Как сообщила пресс-служба регионального минспорта, участники главной программы турнира показали болельщикам свою актуальную физическую форму.

Также здесь состоялась традиционная «битва взглядов». В тренировке участвовали и омичи Александр Шлеменко и Алексей Шуркевич. Из приезжих бойцов это были Никола Дипчиков, Евгений Гончаров и Хадис Ибрагимов.

Участник главного боя, основатель школы единоборств «ШТОРМ» и промоутер Александр Шлеменко поделился своими ожиданиями от турнира так:

«Это крупный турнир, большое продвижение для наших молодых бойцов Омск самый дальний город нашей страны, куда приехала лига ACA. В карде дерутся трое молодых бойцов из Омска, и это очень хороший стимул для развития ММА в регионе. В данный момент я продолжаю настраиваться на бой, до этого была сложная подготовка, сейчас потихоньку набираю и настрой, и силы. В поединке я планирую работать жестко. Состав турнира очень высоко оцениваю, это одни из самых сильнейших бойцов не только в России, но и в мире. Лига ACA сделала очень сильный кард именно для Омска, это подарок».

Главное событие вечера — дебют Александра Шлеменко в этой лиге.

Помимо «Шторма» в основной программе нынешнего турнира пройдут еще четыре боя: Евгений Гончаров – Хадис Ибрагимов, Алексей Шуркевич – Черси Дудаев, Мухумат Вахаев – Антон Вязигин, Руслан Шамилов – Дмитрий Арышев.

В предварительных боях выступят омичи Оганес Восканян (против Николая Алексахина) и Вячеслав Свищев (его оппонентом будет Эльдар Мунапов).

Ранее бой Шлеменко, где его соперником станет болгарин-нокаутер Никола Дипчиков, мы уже анонсировали. Пройдет он 19 июня в Омске в «G-Drive Арене».

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