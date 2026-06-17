В Омской области уже 35 выпускников получили по ЕГЭ высшую оценку — 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По результатам первых ЕГЭ в Омской области уже есть 35 стобалльных работ. В региональном минобре сообщили, что омские выпускники получили высшие балы по химии, истории, литературе и русскому языку.

«Стали известны первые результаты единого государственного экзамена. В нашем регионе 35 стобалльных работ. Подведены итоги первых ЕГЭ по химии, истории, литературе и русскому языку. Пять работ — по химии, три — по истории, одиннадцать — по литературе и шестнадцать —по русскому языку», — говорится в сообщении регионального образовательного ведомства.

Стобалльниками стали выпускники 17 омских школ, а также школьники из средних учебных заведений города Калачинска, Азовского, Тарского, Любинского, Тюкалинского, Муромцевского и Исилькульского районов. В министерстве отметили, что кампания ЕГЭ-2026 продолжается: на этой неделе — 18 и 19 июня — состоятся экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть). На следующей неделе — 22 и 23 июня — стартуют резервные дни.

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