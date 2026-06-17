Омская кружевница завоевала бронзу на лондонской выставке дизайна

Омичка является основательницей этого направления в нашем городе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская мастерица Раиса Демидова завоевала бронзовую медаль на международной выставке дизайна и компетенций «Design Award & Competition» в столице Великобритании. Награду присудили за создание уникального мягкого манекена, необходимого для изготовления нарядов из ирландского кружева.

Победительница по образованию является архитектором и дизайнером, а увлеклась вязанием после травмы, не позволившей работать по специальности. Во время пандемии она перевела мастер-классы в онлайн, что привлекло учениц из разных регионов России и соотечественниц из-за рубежа. За время карантина омским технологиям научились более пятисот человек. Победительница отметила: «Народное творчество и рукоделие не знают преград».

Монтажом экспозиции в Лондоне занимался творческий партнер мастерицы, вместе с которым удалось найти поддержку у соотечественниц, проживающих в Британии. В год Культурной столицы омские мастера активно развивают моду, а недавно в региональном университете прошла стратегическая сессия для дизайнеров.

В ближайших планах мастерицы числится освоение выпуска изделий из шерсти, подготовка к показу в Сеуле и участие в осенней выставке в Москве. Развитие творческих инициатив и поддержка талантливых земляков способствуют укреплению культурного потенциала региона и популяризации народных промыслов среди граждан.

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