Омич Карлос Рафаэль Лугонес Алонсо мог бы жить на Кубе или в Испании, но остался в России

Для испанца из Кубы домом стала Россия. Фото: личный архив героя публикации

Карлоса Рафаэля Лугонеса Алонсо многие омичи уже знают. Не так давно он, чистокровный испанец, стал «лицом» одного из тематических заведений Омска.

«Для меня это подработка, интересная тем, что дает возможность прикоснуться к родной испанской культуре, - рассказывает Карлос. - Основное ремесло барбершоп».

КП-Омск поговорила с ним о жизни в сибирском городе, разнице культур и нитях судьбы, соединивших Испанию, Кубу и Россию.

«Какой ты военный, ты же парикмахер!»

34-летний испанец Испании, собственно, пока еще не видел. Карлос родился на Кубе, в городе Санта-Клара.

«В 36-м году мой дед уехал на Кубу от гражданской войны, спасаясь от режима Франко, - говорит Карлос. - Уже когда я вырос, вся семья восстановила гражданство, а мне предложили учиться в России, в Омском танковом институте».

Карлос - курсант танкового института. Фото: личный архив героя публикации

Семья поначалу отнеслась к идее скептически. Говорили: какой, мол, из тебя военный, ты же парикмахер, как дед! Но парню очень хотелось путешествий, увидеть Европу, Россию… Так Карлос Рафаэль Лугонес Алонсо оказался в Омске:

«Нас было девять человек на курсе. А кубинцы, испанцы это очень жизнерадостные люди, везде, где музыка, мы там. И как-то раз мы устроили вечеринку, на которую пришла моя будущая жена Ольга. Она тогда училась в ОмГУ, занималась журналистикой. Мы начали встречаться, общаться, и к моменту моего выпуска уже вместе вернулись на Кубу как муж и жена. Кстати, из девяти курсантов-кубинцев на омичках женились в итоге трое, и все мы живем сейчас в Омске», - улыбается Карлос.

Россия Куба Россия

Так как на учебу в Омский танковый институт парня направило государство, долг Родине надо было вернуть, отслужив на Кубе три года. Карлос рассказывает: в этой стране испанцы никогда не чувствовали себя чужими:

«Один язык. Плюс темперамент, менталитет и даже кухня кубинцев и испанцев очень схожи. Например, паэлья, ропа вьеха из рваной говядины - это любимые блюда и в Испании, и на Кубе. Раньше на Кубе даже делали хамон и вяленую рыбу, но сейчас эти кулинарные традиции уже потерялись».

К тому времени у пары уже родился сын Максимилиан. Жена Ольга тоже выучила испанский, научилась готовить паэлью и другие традиционные блюда. Казалось бы, почему бы не остаться: прекрасный климат, вечное лето, улыбчивые, открытые люди, музыка и танцы на улицах… Но все же молодая семья решила вернуться в Россию, в соединивший их Омск.

Рождение семьи. Фото: личный архив героя публикации

«Прежде всего из-за бытовых вопросов, - признается Карлос. - В 2016 году ситуация на Кубе значительно ухудшилась. Возникли недостатки в питании, не хватало элементарных вещей, к которым мы привыкли».

«Мой дом - это Омск»

К настоящему моменту Карлос прожил в Омске в общей сложности уже 13 лет. Как родной, полюбил борщ, пельмени, хинкали и манты. Говорит, что из русской кухни не зашла только окрошка. С женой Ольгой у них уже двое детей: старшему Максимилиану 11 лет, дочке Карине 6.

Ольга и Карлос с детьми. Фото: личный архив героя публикации

«Я очень люблю путешествовать, проехал уже большую часть России - от Алтая до Монголии и от Екатеринбурга до Казахстана. Родину моих предков, Испанию, я, конечно же, очень хочу увидеть, но знаете, для жизни мы все-таки выбрали Омск. Этот город мне стал настоящим домом, мои корни уже здесь», - говорит Карлос.

На вопрос о том, есть ли разница в менталитете народов двух стран отвечает так:

«Испанцы, кубинцы, конечно, гораздо более открыты. Русские более сдержанны, они не сразу откроют тебе сердце и не сразу станут твоими друзьями: шага три нужно будет сделать. Но зато потом они становятся друзьями самыми надежными и верными».

«Родители холодов не боятся, но боятся не выучить русский»

Мама и папа Карлоса, несмотря на наличие испанского паспорта, пока живут на Кубе. Отец работает инженером-механиком, мама в салоне связи. Зарплаты там по европейским меркам совсем небольшие, в среднем 20 долларов. Так что пока не удалось накопить даже на поездку в Испанию, не говоря уже о переезде на родину предков. Но зато родители Карлоса побывали в гостях у сына, мама даже дважды.

Мама и папа Карлоса не испугались морозов и с удовольствием гуляли с внуками по зимнему Омску. Фото: личный архив героя публикации

«Им очень понравился наш город, он показался им огромным, очень красивым и современным, удобным для жизни, ведь Куба застряла в 50-х. Даже в кинотеатре мои родители не были с нулевых, сходили в кино в Омске. В том числе посмотрели фильм про Омск, после чего город им понравился еще больше. Они бы тоже хотели жить здесь, даже сибирские морозы их не испугали! Но вот русского языка они боятся не осилить - говорят, что очень сложный», - рассказывает Карлос.

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