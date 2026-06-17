«Пошли все в баню!»: в Омске на 40% вырос спрос на покупку банных комплексов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Значительный рост спроса на покупку банных комплексов в Омске отмечают аналитики федерального портала частных объявлений «Авито». По результатам анализа, интерес к готовому «банному» бизнесу, вырос в регионе весной 2026 года на 40%.

Весной 2026 года, спрос на покупку готового бизнеса в категории «бани и сауны», вырос в Омске и в Омской области на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики объясняют интерес омских предпринимателей к этому бизнесу устойчивым спросом омичей на услуги отдыха и оздоровления.

«Готовый бизнес в этой категории часто уже имеет необходимую инфраструктуру, клиентскую базу и понятную модель монетизации, что снижает порог входа для новых владельцев», — говорится в аналитической справке портала, имеющейся в распоряжении КП-Омск.

Также специалисты портала «Авито» отмечают, что одновременно с ростом популярности данного бизнеса увеличился и интерес соискателей: количество откликов на вакансии банщиков за год выросло на 18%. В среднем по Омску и Омской области, приобрести комплекс бань и саун можно за 250 миллионов рублей. Разница в стоимости зависит от площади объекта, состояния помещений, наличия оборудования, земельного участка, дополнительных услуг и текущих финансовых показателей бизнеса.

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