Первая многоэтажка Омска. Фото: минстрой Омской области

Первая омская высотка насчитывала всего четыре этажа. Доходный дом купца Николая Машинского, расположенный на пересечении улиц Ленина и Чокана Валиханова, был построен в 1914-1915 годах и стал первым в городе каменным зданием подобной этажности. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения и сохраняет свой исторический облик более ста лет. Об этом сегодня рассказали в минстрое региона.

Здание выполнено в стиле эклектики с доминированием классицизма. Вдоль кровли расположены фигурные башенки, а в центральной части фасада размещен аттик со слуховым окном. Первый этаж изначально отводился под торговые помещения, а верхние ярусы занимали просторные квартиры для состоятельных жильцов. Подобное функциональное зонирование было характерным решением для доходных домов начала прошлого века.

В период гражданской войны в здании размещался военный госпиталь, где проходили лечение русские солдаты и пленные чехи. В советское время дом был разделен на коммунальные квартиры, что изменило его внутреннюю планировку. Сегодня в историческом памятнике располагается офисный центр с кафе, что позволяет сохранять объект в надлежащем состоянии и поддерживать его архитектурную ценность.

История первой омской высотки отражает этапы развития городской заправки и демонстрирует архитектурные традиции начала двадцатого века. Сохранение подобных объектов культурного наследия имеет важное значение для поддержания исторической среды Омска и формирования культурной идентичности региона. Жители и гости города могут ознакомиться с памятником архитектуры, который продолжает оставаться частью городского ландшафта и свидетельствует о богатом историческом прошлом Омска.

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