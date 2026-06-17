Омское управление Росздравнадзора передало три машины бойцам СВО

Фото: ОНФ

16 июня «Народный фронт» сообщил рассказал новой партии гуманитарном помощи лдя участников спецоперации. Сотрудники омского управления Росздравнадзора передали на фронт три служебных автомобиля.

Ранее техника использовалась для командировок и контрольных мероприятий. Теперь же будет помогать сибирякам выполнять боевые задачи в зоне СВО, вывозить раненых с поля боя. Как уточнили активисты, перед отправкой с каждой машиной поработают в автосервисе.

Напомним, Росздравнадзор регулярно поддерживает бойцов — организует сбор денег, передачу необходимых вещей.

С начала 2026 года «Народный фронт» переправил в зону проведения специальной военной операции 15 авто с грузами помощи.

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