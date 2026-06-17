Мама омского ученика перечислила деньги, поверив сообщению от директора школы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Неприятная история с перечислением денег по требованию директора одной из школ Называевского района, случилась 16 июня. Сообщение с «директорской» просьбой срочно перечислить 21 тысячу рублей, получила в мессенджере мамы учеников. Оказалось, что страницу директора взломали мошенники, но деньги уже ушли преступникам.

Полиция Называевского района разбирается в неприятной истории, произошедшей 16 июня. В этот день 43-летняя жительница деревни Милютино получила сообщение в мессенджере от директора школы, где обучаются ее дети. Руководитель учебного заведения просила срочно перечислить ей 21 тысячу рублей, указав реквизиты банковской карты. Не пытаясь выяснить подробности лично у директора — ей можно было просто позвонить — сельчанка тут же перечислила требуемую сумму. А спустя время, директор школы написала в школьном чате предупреждение, что ее аккаунт взломали, и что она не просила никаких денег. Теперь правоохранители пытаются выяснить куда ушли деньги и сколько родителей «купились» на просьбу «директора» школы.

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