Лжесотрудница банка из Омска обманула пенсионерку на 416 тысяч

Девушка убедила пенсионерку перевести деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы взыскали с молодой омички более 400 тысяч рублей, похищенных у пожилой жительницы Калининграда. Девушка привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 158 УК РФ за кражу, совершенную с банковского счета.

Установлено, что 21-летняя жительница Омска, представившись сотрудницей финансового учреждения, ввела в заблуждение 76-летнюю пенсионерку. Под предлогом защиты сбережений от несанкционированного списания злоумышленница убедила женщину установить на смартфон приложение для удаленного доступа. В ходе трехчасового телефонного разговора мошенница получила полный контроль над устройством и перевела на свои счета свыше 400 тысяч рублей.

В интересах потерпевшей надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Исполнительный документ поступил в ведомство принудительного исполнения. Сотрудник службы уведомил должницу о возбуждении производства и необходимости возместить ущерб. Одновременно были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, а также о наложении ареста и обращении взыскания на денежные средства неплательщицы.

В результате принятых мер материальный ущерб возмещен в полном объеме. Поскольку лжебанкирша не исполнила финансовые обязательства в добровольный срок, ей дополнительно пришлось оплатить исполнительский сбор.

Как рассказали в омской полиции, злоумышленники постоянно совершенствуют схемы обмана, используя психологическое давление и страх потери сбережений, поэтому любые звонки с требованием установить стороннее программное обеспечение или продиктовать коды следует немедленно прерывать.

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