Штраф по статье 52 грозит омичам за купание в запрещенных местах Иртыша

В Омске за последние несколько дней утонули двое детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске стартовала ежедневная профилактическая работа на водных объектах в рамках регионального и федерального законодательства. За нарушение правил купания гражданам грозит административный штраф по статье 52 Кодекса Омской области об административных правонарушениях, а родителям оставленных без присмотра детей выпишут протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Жаркая погода провоцирует граждан на отдых в несанкционированных местах, что требует вмешательства правоохранительных и административных органов. Профильный департамент общественной безопасности организовал ежедневные выездные мероприятия на затоны реки Иртыш и дамбы. Недавно проверяющие обследовали акватории в Кировском округе, посетив поселок Рыбачий, садоводческие товарищества «Медик» и «Нефтехимик».

Представители ведомства напомнили, что игнорирование знаков с запретом на купание влечет наказание в виде штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. Во время рейдов инспекторы проводят профилактические беседы и раздают памятки, в том числе о правилах безопасного поведения на воде. Информация о несовершеннолетних, находящихся у воды без сопровождения взрослых, передается в комиссию по делам несовершеннолетних и органы образования для привлечения родителей к ответственности.

Игнорирование элементарных правил поведения у воды ежегодно приводит к трагедиям. Взрослым необходимо выбирать только официально оборудованные пляжи и не оставлять детей без присмотра, что позволит сохранить здоровье и избежать серьезных административных взысканий.

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