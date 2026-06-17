Омичам перечислили правила безопасного экранного времени для детей

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Детский врач из Калачинской ЦРБ Юрий Крига дал рекомендации по использованию электронных устройств. Он пояснил, что длительное и бесконтрольное время у экрана может отразиться на сне, зрении, осанке, внимании, эмоциональном состоянии и физической активности ребенка. Об этом сообщили в минздраве региона 17 июня.

Медик посоветовал исключить экраны для малышей до двух лет, для дошкольников от двух до пяти лет — допускать не более часа качественного контента в день. Для ребят старше пяти лет нужны четкие ограничения: лимит времени, регулярные паузы, отказ от гаджетов перед сном и фильтрация информации. Чтобы сделать время у экрана менее вредным, врач порекомендовал не использовать устройства как постоянную «няню», делать перерывы каждые 20–30 минут, убирать экраны за 1-2 часа до сна, держать их на достаточном расстоянии от глаз. Следует выбирать спокойные обучающие программы без резкой смены кадров и агрессии, не оставлять телевизор включенным фоном. Важно подавать личный пример и вводить общие семейные правила.

«Безопасное экранное время — это не запрет ради запрета, а разумные границы, которые помогают ребенку расти здоровым, активным и эмоционально устойчивым», — сказал Юрий Сергеевич.

Родителям нужно насторожиться, если сын или дочь раздражаются или плачут, когда у них забирают гаджет, перестают гулять, играть и общаться, хуже спят, жалуются на головные боли и усталость глаз, становятся менее внимательными, тревожными или агрессивными, едят исключительно под мультики. В таких случаях важно плавно сокращать экранное время и при необходимости обратиться к специалисту. Золотое правило: гаджеты не должны заменять сон, движение, прогулки, живое общение, чтение, творчество и свободную игру.

Ранее мы писали, что хирурги поставили на ноги пациента с огромной грыжей и больным сердцем.

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