Вылет самолета из Омска в Сочи перенесли на целые сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 июня, значительно испортилось настроение у пассажиров рейса FV6148 по маршруту Омск—Сочи, выполняемого авиакомпанией «Россия». Их рейс был задержан на рекордные 24 часа. При этом, еще один самолет в Сочи из Омска улетел сегодня вовремя.

Не довелось пассажирам рейса FV6148 по маршруту Омск—Сочи увидеть сегодня Черное море. Самолет авиакомпании «Россия» по неизвестным причинам не вылетел в курортный город согласно своему расписанию — в 7 часов утра. Более того, судя по информации онлайн-табло омского аэропорта, этот рейс был отложен на 24 часа. Пассажирам предстоит повторить попытку улететь к морю уже завтра, в 7 часов утра. Отметим, что еще два самолета по маршруту Омск—Сочи, выполняемы авиакомпаниями «Северный ветер» и «Якутия», увезли своих пассажиров к Черному морю, нарушив свое расписание всего на 20 минут и на 3 часа соответственно.

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