Омский аэропорт проведет выборы гендиректора

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 24 июня пройдет заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». В повестку там включен и вопрос движения кадров.

Акционеры изберут нового председателя совета и его заместителя, а также нового генерального директора (или решив продлить полномочия действующему еще на год).

Кроме того, совет утвердит условия трудового договора с кандидатом на пост гендиректора. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно уставу ОАО, срок полномочий гендиректора составляет один год. Сейчас должность занимает Олег Селиверстов. Он был впервые назначен в 2019 году, с того момента ежегодно переизбирался на новый срок.

ОАО «Омский аэропорт» находится в собственности областного правительства, так что в его совете директоров в основном представители облправительства и депутаты Заксобрания.

Ранее КП-Омск сообщала, что из Омского аэропорта начнутся прямые чартерные рейсы в Египет.

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