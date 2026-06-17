В Омске пройдет международный турнир силачей «Кубок Михаила Шивлякова» (6+) в рамках «Сибирских игр 2026» (6+)

Фото: пресс-служба "СТБ-охрана".

20 июня на Любинском проспекте (ул. Ленина, 14) пройдет масштабное спортивное событие - фестиваль массового спорта «Сибирские игры 2026». Все желающие смогут испытать свои силы в перетягивании каната, подъеме гирь, армлифтинге и армрестлинге. Также состоятся соревнования по жиму лежа и подъему гирь среди ветеранов СВО. Начало в 12:00.

Главным событием мероприятия станет международный турнир силачей, организованный прославленным омским богатырем из «СТБ-Охраны». Профессиональных атлетов из разных городов России, Китая, Узбекистана и Казахстана ждут испытания на пределе возможностей: «богатырская эстафета», становая тяга «Оси Аполлона», подъем мешка на плечо, «фермерская прогулка», перекидывание «Камней Атласа» через планку. Торжественное открытие турнира состоится в 17:00 на главной сцене на улице Музейной.

Хедлайнером фестиваля «Сибирские игры 2026» станет многократный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин из Красноярска, который выступит с мастер-классом. Почетными гостями фестиваля станут Михаил Паллер (Севастополь) - рекордсмен России и мира, создатель физкультурно-социального проекта «Сильнейшая нация» и Эльбрус Нигматуллин (Уфа) - российский спортсмен, актер, общественный и политический деятель