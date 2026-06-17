Омские авиадесантники усилили группировку по тушению лесных пожаров

Специалисты нового авиаотделения займутся организацией защитных полос в местах возможных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области создано новое лесопожарное подразделение, призванное усилить охрану лесов в труднодоступных и удаленных территориях. Авиаотделение сформировано на базе Крутинского лесхоза и уже приступило к выполнению задач по защите зеленых массивов региона в рамках федерального и регионального законодательства в области лесного хозяйства.

Штатная численность нового подразделения составляет четырнадцать человек, в том числе начальник, инструктор и десантники-пожарные. Все специалисты прошли медицинские осмотры и первичные инструктажи, а также профессиональную подготовку по соответствующей профессии. Четверо работников дополнительно обучены на руководителей тушения крупных лесных пожаров, что позволяет оперативно координировать действия на месте возгораний.

Начальник профильного отдела управления лесного хозяйства Федор Купрейкин отметил: «Новое формирование уже зарекомендовало себя на практике, оно активно участвует в тушении лесных пожаров на территории региона. Кроме того, сейчас в рамках межрегионального взаимодействия специалисты Крутинского авиаотделения совместно с бойцами Омского авиаотделения направлены в Томскую область для оказания помощи соседнему региону, где складывается сложная пожарная обстановка».

На территории Омской области вчера лесных пожаров не зафиксировано, сегодня на большей части региона установился третий класс пожарной опасности по условиям погоды. При обнаружении возгорания в лесу гражданам необходимо незамедлительно сообщать об этом на прямую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

Своевременное создание специализированных подразделений и подготовка квалифицированных кадров позволяют эффективно противостоять природным пожарам и сохранять экологическую безопасность территорий. Подобные инициативы обеспечивают защиту лесных ресурсов и гарантируют жителям региона благоприятную окружающую среду независимо от сложности рельефа и удаленности населенных пунктов.

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