В Большереченском зоопарке появился як-футболист

Гром ловко управляется с мячом, подталкивая его головой и рогами. Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке обнаружили талантливого спортсмена среди копытных обитателей. Домашний як по кличке Гром оказался настоящим любителем футбола и даже обзавелся собственным мячом, который считает своей личной игрушкой.

Сотрудники зоопарка рассказали, что к спортивным развлечениям Гром допускает только работников секции. Другие обитатели вольера не имеют права трогать заветный мяч — ревнивый спортсмен тщательно охраняет свой инвентарь от посягательств сородичей. Подобное избирательное отношение к игрушке демонстрирует развитые территориальные инстинкты животного и его привязанность к необычному развлечению.

Сотрудники отмечают, что физическая активность положительно сказывается на самочувствии животного и помогает разнообразить его повседневную жизнь в неволе.

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