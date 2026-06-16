Серебристые облака появились над Омском

Фото: Владимир Крупко

Редкое атмосферное явление сфотографировали из окна дома на улице Перелета омский астроном Владимир Крупко. По словам специалиста начинается сезон серебристых облаков — одного из самых красивых и загадочных атмосферных явлений, наблюдаемых в средних и высоких широтах в летние месяцы. Уникальные кадры сделал известный омский астроном Владимир Крупко из окна своего дома на улице Перелета.

Серебристые облака образуются на высоте около 80 километров в мезосфере и видны только в сумерках, когда они подсвечиваются солнцем из-за горизонта. Это самое высоко расположенное облачное образование в атмосфере Земли, которое можно наблюдать невооруженным глазом. Явление характерно для летнего периода и связано с особенностями циркуляции воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

Омский астроном регулярно ведет наблюдение за атмосферными и космическими явлениями, документируя их для научных и просветительских целей. Снимки серебристых облаков, сделанные из окна жилого дома, демонстрируют, что для фиксации уникальных природных явлений не обязательно выезжать за пределы города — достаточно ясного неба и правильного ракурса.

Наблюдение за серебристыми облаками имеет научное значение для изучения процессов в верхней атмосфере и мониторинга климатических изменений. Подобные явления привлекают внимание не только специалистов, но и широкой публики, становясь объектом любительской астрономической фотографии.

Сезон серебристых облаков в Омске продлится до конца лета, и у жителей региона есть возможность самостоятельно наблюдать это редкое природное явление в вечерние и утренние сумерки.

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