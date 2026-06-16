Экс-главу омского автосалона «Виктория-Авто» будут судить за 101 мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске начинается суд над бывшим главой автосалона «Виктория-Авто». Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, ему инкриминируют 101 эпизод мошенничества.

По версии следствия, мошенничество он совершил в особо крупном размере и в составе организованной группой. Как следует из обвинительного заключения, фигурант действовал вместе с тремя другими сотрудниками той же компании, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.

Схема заключалась в следующем: злоумышленники предлагали клиентам продать их автомобили за комиссию через одноименный автосалон, однако после получения машин перепродавали их, а вырученные деньги присваивали себе, не выплачивая владельцам.

Общее количество эпизодов превышает сотню — следствие насчитало 101 преступный факт. Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 92 миллиона рублей. В настоящий момент суд решает вопрос о дате первого заседания по существу. Дело передано в Первомайский районный суд.

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