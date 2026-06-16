В Омской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

Изображение носит иллюстративный характер Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 15 июня, на 2850-м километре станции Марьяновка на железной дороге на территории Омской области случилось смертельное ЧП. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, грузовой поезд насмерть сбил женщину.

По предварительной версии, пострадавшая пересекала рельсы вне зоны пешеходного перехода, не дожидаясь, пока пройдет приближающийся грузовой поезд. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту ЧП омский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по признакам нарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают возможных свидетелей и изучают техническую документацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с трагедией транспортные следователи в очередной раз обращают внимание граждан на повышенную опасность железной дороги. Переходить пути разрешается только в специально оборудованных местах, предварительно убедившись, что поблизости нет движущегося поезда, а при наличии светофора — дождавшись разрешающего сигнала. Пренебрежение этими правилами создает угрозу жизни и здоровью.

Ранее КП-Омск сообщала, что от удара молнии загорелся жилой дом

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