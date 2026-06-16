В Омской области утверждают список из 224 предприятий для господдержки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда и социального развития Омской области опубликовало проект перечня из 224 организаций, которые определены в качестве приоритетных для региона. В частности, со стороны ведомства они получат поддержку при подборе сотрудников. Документ размещен на официальном портале правительства Омской области.

Как поясняется в сопроводительной записке, формирование такого списка вызвано необходимостью закрыть кадровые потребности экономики в условиях нехватки рабочих рук. В перечень вошли компании из самых разных сфер: строительство, агропром, производство продуктов питания, промышленность, торговля и другие. Среди поименованных структур — «Высокие технологии», Любинский молочно-консервный комбинат, Омская макаронная фабрика, «Омский бекон», «Омскоблгаз», «Омсктрансмаш», «Хлебодар», гостиница «Космос Отель Омск», «Омск Сайдинг Инвест», «Омсквинпром», «Омские кабельные сети», торговый дом «Шкуренко», Иртышское пароходство и многие другие.

Сам перечень составлен на основе методических рекомендаций федерального Минтруда, утвержденных в ноябре прошлого года. Чтобы попасть в число приоритетных, предприятие должно соответствовать ряду установленных критериев. Например, участвовать в национальных проектах или крупных инвестиционных программах, являться системообразующим либо градообразующим. Также обязательное условие — отсутствие процедуры ликвидации, контроль со стороны иностранных граждан должен отсутствовать, а средняя зарплата на предприятии не может быть ниже регионального уровня. Отдельно оговаривается включение организаций оборонно-промышленного комплекса.

В настоящее время проект постановления правительства Омской области проходит антикоррупционную экспертизу. После его окончательного утверждения ведомству предстоит определить конкретные профессии и специальности, по которым будет закрываться кадровая потребность этих 224 компаний. Предполагается, что региональная служба занятости наладит плотное взаимодействие с каждым таким предприятием, чтобы в первоочередном порядке подыскивать для него необходимых специалистов.

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