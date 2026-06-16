Роспотребнадзор включил Омскую область в зону риска по качеству воды и воздуха

Качество атмосферного воздуха в Омске оставляет желать лучшего Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Омская область попала в зону риска по качеству воды и воздуха. Согласно государственному докладу Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России за 2025 год, в Омской области зафиксированы отклонения от гигиенических нормативов по ряду показателей окружающей среды.

Доля проб воды из централизованных источников питьевого водоснабжения, не соответствующих микробиологическим нормативам, составила в регионе 20,38%. Это значение более чем в четыре раза превышает средний показатель по России. По данному критерию Омская область находится в одном ряду с Санкт-Петербургом (28,90%), Еврейской автономной областью (28,36%), Хабаровским краем (21,08%) и Кемеровской областью (19,75%). Регион также включен в группу из 32 субъектов Российской Федерации с высоким значением микробного риска, связанного с качеством питьевой воды. В 2025 году в горячей воде централизованных систем горячего водоснабжения Омской области выделены возбудители легионеллеза (две пробы), что отмечено еще в десяти субъектах.

В отношении атмосферного воздуха в Омской области лабораторные исследования зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций более чем в пять раз по шести загрязняющим веществам: бенз(а)пирену, бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, углероду и этилбензолу. Отметим, что несмотря на то, что в Омске реализуется федеральная программа «Чистый воздух», по СФО это один из самых высоких показателей. Так, в Иркутской области за 2025 год превышение ПДК загрязняющих веществ более чем в пять раз показали три пробы, в Новосибирской — две, в Кемеровской — пять.

Частота нарушений невысока и не превышает 0,6% от общего количества отбираемых проб. Тем не менее, как отметили в Роспотребнадзоре, наличие указанных примесей, ряд из которых обладает канцерогенными свойствами, учитывается при оценке здоровья и условий проживания населения.

По совокупным показателям уровня шума и электромагнитного излучения регион также входит в первую десятку субъектов с наиболее выраженными отклонениями. При этом пробы пищевых продуктов, отобранных в Омской области, соответствуют нормативам по содержанию тяжелых металлов и патогенных бактерий.

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