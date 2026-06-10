В мае воздух в Омске признали загрязненным выше нормы во всех округах

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Обь-Иртышского УГМС подвели итоги наблюдений за качеством воздуха Омска в последний месяц весны. Согласно отчету, уровень загрязнения атмосферы в городе был оценен как повышенный.

В мае трижды вводился режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный омичам как «черное небо» — ночью и утром 18, 22 и 27 числа. В эти периоды 59 промышленных предприятий должны были сократить выбросы в атмосферу. Всего за месяц экологи провели 144 тысячи замеров проб воздуха.

Выяснилось, что вредные вещества превышали допустимые концентрации во всех городских округах. Так, диоксид азота обнаружили с превышением ПДК в каждом округе без исключения. Оксид азота превысил норму в Центральном и Советском округах. Сероводород оказался проблемой для Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского районов. Хлорид водорода в концентрациях выше допустимых зафиксировали в Кировском и Октябрьском округах. В итоге метеорологи констатировали: в целом по Омску в мае наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.

Добавим, что по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью и утром 11 июня на территории Омска и сельских поселений региона ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичи заметили огромные бензиновые пятна в реке Оми

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