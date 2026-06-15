В Омской выявлено почти четверть миллиона тонн зерна с недостоверными декларациями

Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За период с января по 15 июня 2026 года, специалистами омского Россельхознадзора по Омской области установлено 76 фактов недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2024–2025 годов. Общий вес непроверенного зерна составил 236,5 тысяч тонн.

В систему прослеживаемости наличия в зерновых культурах пестицидов и агрохимикатов не попала продукция урожай 2024 и 2025 годов, произведенного девятью хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность на территории Омской области. Среди злостных нарушителей: НП ССС «Сибирские маслосемена», ООО «Сельхозресурс», ЗАО «Колос», ООО «Агротех-сельхоз», АО «Большеатмасское», ООО «Астарта», ИП ГКФХ Карпов А.В., ИП ГКФХ Велигуров А.И., ИП Петросян Ю.Р. Перечисленные организации и фермеры не провели испытания партий пшеницы, ячменя, льна на показатель безопасности — содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, примененных при производстве зерна. Управлением Россельхознадзора по Омской области объявлены предостережения перечисленным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований. Также им выданы решения о признании деклараций недействительными.

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