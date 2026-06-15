Омичка избила костылем продавщицу за пиво и попала под статью

Омичка напала на сотрудницу супермаркета с железным костылем. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске полиция возбудила уголовное дело по статье грабеж после кражи в одном из продуктовых магазинов. Как рассказали в УМВД, омичка напала на сотрудницу магазина с помощью костыля, когда та догнала ее после того, как женщина вынесла несколько бутылок пива, не оплатив их.

По предварительным данным, утром омичка вместе с приятелем проходила мимо магазина на улице Жуковского. Зайдя в супермаркет, она похитила несколько бутылок пива, не сообщив об этом ожидавшему на улице знакомому. После этого пара направилась в сторону дома, но их догнала продавщица и потребовала вернуть украденное.

В ответ злоумышленница нанесла сотруднице магазина удары железным костылем, так как в апреле она сломала ногу и передвигалась с помощью этого вспомогательного средства, после чего скрылась вместе со своим спутником.

Вечером того же дня полицейские пришли в квартиру фигурантки. Девушка призналась в содеянном, но вернуть похищенное не смогла, поскольку шесть бутылок пива общим объемом шесть литров уже оказались выпиты.

За грабеж, совершенный с применением насилия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Расследование дела продолжается.

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