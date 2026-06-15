Омского водителя осудят за ДТП, при котором пассажир получил серьезные травмы

Фото: УМВД России по Омской области

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Новость сообщили в надзорном ведомстве 15 июня.

По версии следствия, 20 ноября 2025 года «Лада Приора» разворачивалась на перекрестке улиц Красный Путь, Институтская и Астрономическая. Водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в «Хендай Солярис». 26-летний пассажир последней получил при столкновении травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Вину фигурант дела признал частично. Материалы прокуратура передала в Первомайский районный суд Омска.

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