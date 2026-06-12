Свора собак чуть не загрызла семью на заправке в Омске: спас случайный водитель

Животные едва не напали на семью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на АЗС в Старом Кировске произошел неприятный инцидент. Стая собак окружила владельца мотоцикла и его дочь, которые приехали на заправку. Только благодаря вмешательству других владельцев транспорта, собак удалось отогнать и не допустить нападения. Подробностями инцидента поделилась супруга и мать пострадавших.

«Сегодня, на заправке по адресу 22 Декабря 90Б возле гостиницы в Старом Кировске, бродячие собаки напали на моего мужа и дочь, которые заехали заправиться на мотоцикле. Слава богу все обошлось, посторонний человек, водитель на машине увидев происходящее, начал ездить по заправке и отгонять от них эту свору, чтобы их не загрызли», — цитирует сообщение пострадавшей телеграм-канал «Омский новостной поезд».

Пострадавшие не получили физических травм, однако инцидент заставил вновь обратить внимание на проблему безнадзорных животных в Омске. особенно в спальных районах.

Омичка призвала профильные ведомства и руководство заправки отреагировать на сложившуюся ситуацию и осуществить вызов специализированной бригады по отлову животных.

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