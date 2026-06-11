32-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП в Омске

Двухколесник столкнулся с легковым автомобилем. Фото: УМВД России по Омской области

В 19:20 сегодня, 11 июня, на перекрестке улиц Институтской и Красный Путь произошла авария. По предварительным данным омского УМВД, 64-летний водитель «Тойоты» при повороте налево не пропустил мотоциклиста. 32-летний мужчина получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Прокуратура контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Окончательные выводы специалисты сделают после завершения проверки. В полиции добавили, что в настоящий момент транспортное средство пострадавшего находится на специализированной стоянке.

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