Омские заводы получили комплексные экоразрешения от регионального минприроды

Такой подход позволит снизить влияние на окружающую среду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Промышленные предприятия Омска и области продолжают оформлять комплексные экологические разрешения, которые устанавливают единые нормативы по выбросам и сбросам, сообщает региональное минприроды. Документ выдается только после подтверждения, что производство использует наилучшие доступные технологии, и действует в течение семи лет.

Комплексное экологическое разрешение является ключевым инструментом снижения нагрузки на окружающую среду и поэтапной модернизации производств. Документ устанавливает для предприятия единые нормативы по выбросам в воздух, сбросам в воду и обращению с отходами. При соблюдении экологических требований на протяжении всего срока действия разрешение может быть продлено. За нарушение установленных нормативов предусмотрена административная ответственность по статье 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов для юридических лиц до трехсот тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В две тысячи двадцать пятом году разрешения получили предприятия «Тевризнефтегаз», «Руском-агро» и «Титан-агро». В две тысячи двадцать шестом году к ним присоединилось предприятие «Астра». Ранее документы оформили «Газпромнефть-ОНПЗ», «Полиом», «Омский стекольный завод», «Газпромнефть-СМ «ОЗСМ», «ОмскВодоканал», «Омский каучук» и «ТГК-11». Переход на новую систему экологического регулирования осуществляется в рамках федерального законодательства об охране окружающей среды и региональных программ по снижению техногенной нагрузки.

Получение комплексных разрешений напрямую влияет на качество воздуха и воды в регионе, а также на здоровье местных жителей, студентов и граждан, проживающих вблизи промышленных зон. Строгий экологический контроль и применение современных технологий позволяют минимизировать вредные выбросы и обеспечить устойчивое развитие промышленности в Омской области.

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